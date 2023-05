Bus Accident: मुंबई-नासिक हाईवे पर बस की ट्रक से टक्कर, 10 लोगों के घायल होने की आशंका

मुंबई, एएनआई । महाराष्ट्र में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मुंबई-नासिक हाईवे पर बस और ट्रक आमने-सामने की टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना ठाणे ग्रामीण जिले के मालशेज घाट पर हुई है,जिसमें 10 लोगों के घायल होने की आशंका है।

Maharashtra | 10 people are feared injured after a bus collided with a truck on Mumbai-Nashik highway in Malshej Ghat in Thane Rural district. pic.twitter.com/3A5hjw1yg2