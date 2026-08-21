महाराष्ट्र: छत्रपति संभाजीनगर में बुर्का गैंग ने उड़ाए 2 करोड़ के गहने, 1.5 किलो सोना किया गायब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक ज्वेलरी शोरूम से करीब डेढ़ किलो सोना चोरी होने का मामला सामने आया है। जहां शहागंज इलाके में विश्वास ज्वेलर्स के यहां दो पुरुष और चार बुर्काधारी महिलाएं ग्राहक बनकर अलग-अलग समय पर पहुंची।

इस बुर्का गिरोह ने पहले शोरूम की रेकी की, इसके बाद के गिरोह के अन्य सदस्यों ने सेल्समैन का ध्यान भटकाया। और फिर मौका मिलते ही सोने से भरा एक डिब्बा लेकर फरार हो गया। बुर्का गैंग के चोरों ने विश्वास ज्वेलर्स से कम से कम 2 करोड़ रुपये मूल्य के 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गए।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जिसमें साफ-साफ दिख रहा है कि कि काउंटर के नीचे से एक रहस्यमय हाथ कुछ ही सेकंड के लिए निकला और एक डिब्बा झट से उठा ले गया, जबकि ठगों के गिरोह के अन्य सदस्यों ने सेल्सपर्सन का ध्यान भटकाया।

हालांकि, चोरों के इस करतूत का तुरंत पता नहीं चल सका, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से कुछ सुराग मिले। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात में चोरों ने पुलिस को किया फोन वहीं, पड़ोसी राज्य गुजरात के वलसाड में चोरी करने घुसे दो चोरों का दांव उल्टा पड़ गया, जहां स्थानीय निवासियों द्वारा दुकान का शटर बाहर से बंद कर देने पर पिटाई के डर से चोरों को खुद 112 डायल करके पुलिस से मदद मांगनी पड़ी।