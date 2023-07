बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि अपने वॉट्सऐप स्टेटस के जरिये लोगों को कुछ संदेश देते हुए आपको जिम्मेदारी का बर्ताव करना चाहिए। इसी के साथ अदालत ने एक धार्मिक समूह के खिलाफ नफरत फैलाने वाले एक पोस्ट पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि वॉट्सऐप स्टेटस आपके संबंध में एक फोटो या वीडियो हो सकता है।

Bombay HC: 'Whatsapp स्टेटस लगाते वक्त बरतें जिम्मेदारी', बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने दी नसीहत (फाइल फोटो)

