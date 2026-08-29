'महिला अधिकारी का कंधा पकड़ना यौन उत्पीड़न नहीं', बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी महिला का कंधा पकड़ना, दबाना या उसे धक्का देना, भले ही इससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई हो, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसमें कोई यौन इरादा शामिल न हो।

दरअसल, यह मामला ग्राम पंचायत कार्यालय में महिला ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) से हुए दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि एक किसान ग्राम पंचायत कार्यालय में जबरन घुस गया था। आरोप है कि वहां उसने महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया और उनका कंधा पकड़ लिया।