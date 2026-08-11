'एक्सपायर्ड सामान नष्ट करने के लिए FDA को सौंपे एमेजोन', बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एमेजोन रिटेल इंडिया को भिवंडी गोदाम से सभी एक्सपायर और खराब सामान महाराष्ट्र एफडीए को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए सौंपने क ...और पढ़ें
HighLights
एमेजोन को एक्सपायर सामान एफडीए को सौंपने का निर्देश।
भिवंडी गोदाम से खराब सामान वैज्ञानिक तरीके से नष्ट होगा।
एफडीए को लाइसेंस निलंबन पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश।
मुंबई, पीटीआई : बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को एमेजोन रिटेल इंडिया को आदेश दिया कि वह भिवंडी स्थित अपने गोदाम से सभी 'एक्सपायर' हो चुके (उपयोग अवधि पूरा कर चुके) और खराब सामान को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को सौंप दे।
एमेजोन के गोदाम पर एफडीए की सख्त कार्रवाई के लिए उसे फटकार लगाने के कुछ दिनों बाद हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने एफडीए को यह भी निर्देश दिया कि वह एमेजोन की उस याचिका के जवाब में 27 अगस्त तक अपना हलफनामा दाखिल करे, जिसमें कंपनी ने उसके गोदाम का लाइसेंस निलंबित किए जाने को चुनौती दी है।
एमेजोन ने हाई कोर्ट का तब रुख किया, जब एफडीए ने ठाणे जिले के भिवंडी स्थित उसके गोदाम के खिलाफ कथित तौर पर 'एक्सपायर' हो चुके खाद्य पदार्थों को नष्ट करने के बजाय खुदरा बाजार में भेजने के आरोप में कार्रवाई की।