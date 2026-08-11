'एक्सपायर्ड सामान नष्ट करने के लिए FDA को सौंपे एमेजोन', बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश

मुंबई, पीटीआई : बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को एमेजोन रिटेल इंडिया को आदेश दिया कि वह भिवंडी स्थित अपने गोदाम से सभी 'एक्सपायर' हो चुके (उपयोग अवधि पूरा कर चुके) और खराब सामान को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को सौंप दे।

एमेजोन के गोदाम पर एफडीए की सख्त कार्रवाई के लिए उसे फटकार लगाने के कुछ दिनों बाद हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने एफडीए को यह भी निर्देश दिया कि वह एमेजोन की उस याचिका के जवाब में 27 अगस्त तक अपना हलफनामा दाखिल करे, जिसमें कंपनी ने उसके गोदाम का लाइसेंस निलंबित किए जाने को चुनौती दी है।