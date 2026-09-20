पुल से उड़ी, हवा में पलटी और कंस्ट्रक्शन साइट पर जा गिरी... मुंबई में BMW कार हादसे का लाइव वीडियो आया सामने

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रविवार को मुंबई कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू के दुर्घटनाग्रस्त होने की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। इस घटना में ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

20 सितंबर, 2026 को सुबह करीब 5 बजे की सीसीटीवी फुटेज में कार को पुल से उड़ते और हवा में पलटते हुए फिर नीचे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरते हुए देखा जा सकता है। तेज रफ्तार के कारण खोया नियंत्रण यह घटना रविवार तड़के लाला लाजपत राय कॉलेज के सामने लोटस जेटी के पास हुई। पुलिस के अनुसार, कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी तभी तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने कथित तौर पर नियंत्रण खो दिया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।

हादसे में शामिल लोगों की पहचान आदित्य ओसवाल (20), आदित्य जकसनिया (19), सनाय गुजर (21) और एक 17 साल के किशोर के तौर पर हुई है। सनाय कार चला रहा था और बाकी तीन लोग उसके साथ थे। इस दुखद घटना में ओसवाल ही अकेला बचा है।