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पुल से उड़ी, हवा में पलटी और कंस्ट्रक्शन साइट पर जा गिरी... मुंबई में BMW कार हादसे का लाइव वीडियो आया सामने

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Sun, 20 Sep 2026 01:58 PM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2026 02:02 PM (IST)

मुंबई कोस्टल रोड पर रविवार को एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक सहित तीन लोगों की ...और पढ़ें

HighLights

  1. मुंबई कोस्टल रोड पर बीएमडब्ल्यू दुर्घटना में तीन की मौत।

  2. तेज रफ्तार से कार पुल से उड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरी।

  3. हादसे में जुहू के एनएमआईएमएस कॉलेज के छात्र शामिल थे।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रविवार को मुंबई कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू के दुर्घटनाग्रस्त होने की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। इस घटना में ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

20 सितंबर, 2026 को सुबह करीब 5 बजे की सीसीटीवी फुटेज में कार को पुल से उड़ते और हवा में पलटते हुए फिर नीचे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरते हुए देखा जा सकता है।

तेज रफ्तार के कारण खोया नियंत्रण

यह घटना रविवार तड़के लाला लाजपत राय कॉलेज के सामने लोटस जेटी के पास हुई। पुलिस के अनुसार, कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी तभी तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने कथित तौर पर नियंत्रण खो दिया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।

हादसे में शामिल लोगों की पहचान आदित्य ओसवाल (20), आदित्य जकसनिया (19), सनाय गुजर (21) और एक 17 साल के किशोर के तौर पर हुई है। सनाय कार चला रहा था और बाकी तीन लोग उसके साथ थे। इस दुखद घटना में ओसवाल ही अकेला बचा है।

गुजरात के रहने वाले सभी

हादसे का शिकार हुए लड़के जुहू के एनएमआईएमएस कॉलेज के छात्र थे और एक पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन में रहते थे। ये चारों गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे और मरीन ड्राइव गए थे। हादसा उस समय हुआ जब वे लौट रहे थे। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।

जानलेवा दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कार देखी गई। मुंबई में रहने वाले पीड़ितों के रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे, जबकि उनके माता-पिता गुजरात से आ रहे थे।

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