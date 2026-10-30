नागपुर MLC चुनाव: नितिन गडकरी के करीबी की बगावत से भाजपा को हुआ नुकसान? समझें कहां बिगड़ा खेल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एक ऐसी सीट पर फिर एक बार हार का सामना करना पड़ा है, जो कि बीजेपी के बड़े नेताओं का किला है।

नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर कांग्रेस के अभिजीत वंजारी फिर एक बार MLC चुनाव जीत गए और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ये सीट महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गढ़ भी है।

भारतीय जनता पार्टी के लिए जब ये सीट इतनी महत्वपूर्ण है तो सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी इस सीट पर कैसे दोबारा चुनाव हार गई। MLC चुनाव के इस परिणाम ने बीजेपी के अंदर उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

नितिन गडकरी के करीबी की बगावत नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने BJP के सुधाकर कोहाले को 3,271 वोटों से हराया। इस चुनाव में बीजेपी ने नितिन गडकरी के करीबी और पूर्व MLC अनिल सोले को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनिल सोले के घर जाकर विवाद सुलझाने की कोशिश की, तब जाकर उन्होंने अपना प्रचार रोका। अनिल सोले की इस बगावत से बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोहाले को कितना नुकसान हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। 15,000 से ज्यादा वोट अमान्य नागपुर में 15,000 से ज्यादा वोट अमान्य घोषित किए गए। इनमें लगभग 9,000 ऐसे मतपत्र थे, जिन पर कोहाले के नाम के आगे '2' लिखा था, लेकिन बाकी 37 उम्मीदवारों के लिए कोई प्राथमिकता (preference) नहीं दी गई थी। इतनी बड़ी संख्या में वोटों का अमान्य होना, मतदाताओं की गलती या उम्मीदवारों के चयन से उनकी नाराजगी की ओर इशारा करता है।