PM Modi Government भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव सूफी एमके चिश्ती (MK Chishty) ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 सालों के दौरान कल्याणकारी योजनाओं से मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। चिश्ती ने कहा कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ हुआ है।

'मोदी सरकार में अल्पसंख्यक समुदायों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ', BJP नेता एमके चिश्ती का दावा

Your browser does not support the audio element.

ठाणे, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 सालों के दौरान कल्याणकारी योजनाओं से मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को सबसे अधिक लाभ हुआ है। यह दावा भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव सूफी एमके चिश्ती ने किया है। एमके चिश्ती ने पीएम मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करने के लिए 1 जुलाई को ठाणे जिले के भिवंडी शहर में एक रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए दावा किया की उसने अपने 50 सालों के शासन के दौरान लोगों को केवल आश्वासन देते हुए देखा, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया। मोदी सरकार की योजनाओं से हुआ लाभ चिश्ती ने कहा कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ हुआ है। इसमें आवास, स्वास्थ्य लाभ और किसानों के कल्याण से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। 2014 तक, केवल 4.5 प्रतिशत मुस्लिम सरकारी कर्मचारी थे और पिछले नौ वर्षों में यह आंकड़ा 10.5 प्रतिशत हो गया है। मुस्लिम देशों द्वारा अधिकतम पुरस्कार दिए गए एकमात्र पीएम चिश्ती ने आगे कहा कि भाजपा और मोदी सरकार जाति, पंथ और धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करती है। चिश्ती ने कहा, पीएम मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मुस्लिम देशों द्वारा अधिकतम पुरस्कार दिए गए हैं। हमारा मोटो केवल 'सबका साथ सबका विकास' है।

Edited By: Nidhi Avinash