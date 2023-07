'NCP के मंत्रियों और शिंदे गुट में शामिल लोगों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही BJP' पवार का बड़ा आरोप

मुंबई, एएनआइ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेश उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच झगड़ा पैदा करने की कोशिश करेगी।

रोहित पवार ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का मानना है कि भाजपा ने परिवार और पार्टी को तोड़ दिया है। अगर भाजपा इन सबके प्रति जवाबदेह है तो मुख्य निशाना भी भाजपा ही होगी। पवार ने आरोप लगाया कि भाजपा हमेशा उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच झगड़ा पैदा करने की कोशिश करेगी।

Mumbai | "NCP chief Sharad Pawar believes that BJP broke the family and the party...If BJP is answerable for all then the main target will be BJP. It (BJP) will always try to create a tussle between Uddhav Thackeray and Shinde faction. BJP is trying to create a dispute between…