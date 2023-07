Beed: 14 साल की लड़की को शख्स ने किया गर्भवती; फिर खिलाया अबॉर्शन पिल; पीड़िता ने मृत बच्ची को दिया जन्म

Maharashtra News बीड जिले में एक शख्स ने 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को अबॉर्शन पिल्स खाने को मजबूर कर दिया जिसके कारण उसे मृत बच्ची पैदा हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

14 साल की बच्ची दुष्कर्म के बाद हुई गर्भवती

Your browser does not support the audio element.

बीड, पीटीआई। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है। दरअसल, यहां पर एक शख्स ने 14 साल की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और इसके बाद उसे गर्भपात करने को मजबूर तक कर दिया। हालांकि, यह मामला सामने आते ही पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हर दो-तीन दिन में करता था दुष्कर्म एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के बीड में लड़की की शिकायत के आधार पर बीड ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को अपराध के संबंध में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, 24 वर्षीय आरोपी ने बीड के एक गांव की 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करता था। अधिकारी ने बताया, "आरोपी हर दो-तीन दिन में लड़की को बहला-फुसलाकर खेत में ले जाता और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता था।" सोनोग्राफी में सामने आई गर्भवती होने की बात इसी बीच, एक दिन अचानक लड़की ने पेट में काफी तेज दर्द उठा, तो उसने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। बेटी के परेशान होने पर मां ने उसकी सोनोग्राफी कराई, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल, उस दौरान बच्ची सात महीने की गर्भवती थी। इसके बाद 24 जून को बच्ची और उसकी मां को औरंगाबाद ले जाया गया। जबरदस्ती खिलाई गर्भपात कराने की दवा वहां पर लड़की को जबरदस्ती गर्भपात कराने के लिए कुछ गोलियां दी गईं। इसके बाद लड़की ने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। गर्भपात होने के बाद आरोपी ने लड़की और उसकी मां को धमकी दी कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई, तो वो दोनों को जान से मार देगा। इसके बाद आरोपी ने दोनों को वापस पुणे भेज दिया। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मामला खुलकर तब सामने आया, जब पीड़िता के एक रिश्तेदार ने पुलिस से संपर्क किया और इस मामले की जानकारी दी। पीड़िता के रिश्तेदार ने ही आरोप में शामिल 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

Edited By: Shalini Kumari