महाराष्ट्र में डॉक्टर को पीटा और अस्पताल कर्मचारियों को बनाया बंधक, 11 लोगों पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले में मरीज की मौत के बाद डाक्टर को पीटने और अस्पताल के कर्मचारियों को छह घंटे तक बंधक बनाए रखने के मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह घटना तीन अक्टूबर को माजलगांव में हुई थी।

पुलिस के अनुसार, तीन अक्टूबर को डॉ. राधाकिशन डाके के अस्पताल में इलाज के दौरान भगवान साल्वे की मौत हो गई। मरीज के रिश्तेदारों और साथियों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिसर में हंगामा किया।