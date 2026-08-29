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महाराष्ट्र: क्लास में छात्रा को खड़ा करने पर पिता ने की डॉक्टर की पिटाई, बीड के मेडिकल इंस्टीट्यूट का वीडियो वायरल

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 03:18 PM (IST)

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक फिजियोथेरेपी संस्थान में छात्रा को कक्षा में खड़ा करने पर पिता ने डॉक्टर पर हमला कर दिया।

महाराष्ट्र में क्लास में छात्रा को खड़ा करने पर पिता ने की डॉक्टर की पिटाई(फोटो: सोशल मीडिया)

महाराष्ट्र में क्लास में छात्रा को खड़ा करने पर पिता ने की डॉक्टर की पिटाई(फोटो: सोशल मीडिया)

HighLights

  1. बीड में छात्रा को खड़ा करने पर पिता ने डॉक्टर को पीटा।

  2. परली के वैद्यनाथ फिजियोथेरेपी संस्थान में हुई घटना का वीडियो वायरल।

  3. महाराष्ट्र में डॉक्टरों पर बढ़ते हमलों को लेकर चिंताएं बढ़ीं।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के बीड जिले के एक फिजियोथेरेपी संस्थान में एक छात्रा को कक्षा में खड़ा करने को लेकर हुआ विवाद तब हिंसक हो गया, जब छात्रा के पिता ने संस्थान परिसर में एक डॉक्टर पर हमला कर दिया। 28 अगस्त की बताई जा रही इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है।

यह घटना परली के वैद्यनाथ फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट की है। आरोपों के अनुसार, एक अभिभावक ने शिक्षक डॉ. जहीर अहमद मोहम्मद इस्माइल से बहस की और उन पर अपनी बेटी को जानबूझकर कक्षा में खड़ा रखने का आरोप लगाया।

सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना

वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर को एक व्यक्ति के साथ तीखी बहस करते हुए देखा जा सकता है, जिसे छात्रा का पिता माना जा रहा है। कुछ ही क्षणों में यह विवाद बढ़ जाता है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है और कथित तौर पर उन पर हमला कर देता है।

फुटेज में देखा जा सकता है कि वह व्यक्ति डॉक्टर को थप्पड़ और घूंसे मार रहा है, जबकि वहां मौजूद लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं। वीडियो में वह छात्रा भी नजर आ रही है, जो इस झगड़े को रोकने का प्रयास करती दिखती है। सीसीटीवी टाइमस्टैंप से पता चलता है कि यह घटना शुक्रवार को अस्पताल परिसर में ही हुई है।

हालांकि, बीड की इस घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत, गिरफ्तारी या किसी अन्य कानूनी कार्रवाई की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर कथित हमलों को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।

महाराष्ट्र में डॉक्टरों पर हमले के मामले बढ़ा रहे चिंता

कल्याण के एक निजी अस्पताल में एक मरीज के बेटे के साथ हुए विवाद के बाद एक आर्थोपेडिस्ट (हड्डी रोग विशेषज्ञ) पर कथित तौर पर हमला किया गया था। डॉ. योगेंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया कि 22 अगस्त को रात करीब 11 बजे जब वह पसली के फ्रैक्चर से पीड़ित एक व्यक्ति की जांच कर रहे थे, तब मरीज के बेटे ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की।

डॉ. जायसवाल के अनुसार, उन्होंने मरीज के इलाज के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दिया था, लेकिन मरीज का बेटा कथित तौर पर वही सवाल बार-बार पूछता रहा और उनके साथ असम्मानजनक व्यवहार किया। जब डॉक्टर ने आपत्ति जताई, तो उस व्यक्ति ने कथित तौर पर उनकी योग्यता पर सवाल उठाए, अस्पताल के बाहर उन्हें गालियां दीं और बाद में वापस आकर उन पर हमला कर दिया।

कल्याण की इस घटना के संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। डॉ. जायसवाल ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर चिकित्सा पेशेवरों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। यह मामला डोंबिवली में कल्याण-डोंबिवली शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे द्वारा एक महिला डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों पर कथित तौर पर किए गए हमले के कुछ ही हफ्तों बाद सामने आया है। हालांकि, म्हात्रे ने डॉक्टर पर हमला करने से इनकार करते हुए माफी मांगने से भी मना कर दिया था।

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