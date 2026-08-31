बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली वैकेंसी, 20 राज्यों में 2,482 अधिकारियों की होगी भर्ती; जानें आवेदन के लिए जरूरी नियम
बैंक ऑफ बड़ौदा ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय भाषाएं जानने वाले 2,482 अधिकारियों की भर्ती की घोषणा की है।
HighLights
बैंक ऑफ बड़ौदा 2,482 स्थानीय भाषा अधिकारी भर्ती करेगा।
चयनित अधिकारी 12 साल तक गृह राज्य में काम करेंगे।
स्थानीय भाषा से ग्राहक संबंध और बाजार समझ बढ़ेगी।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोमवार को घोषणा की कि वह 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय भाषाएं जानने वाले 2,482 अधिकारियों की भर्ती करेगा।
जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में स्थानीय बैंक अधिकारियों की यह भर्ती ऐसे समय में हो रही है, जब बैंक कर्मचारियों की ग्राहकों से स्थानीय भाषाओं में बातचीत करने की क्षमता को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी
बैंक ने कहा कि एक नियम बनाया गया है, जिसके तहत चुने गए उम्मीदवारों को शुरुआती 12 साल उसी राज्य में काम करना होगा, जहां भर्ती हुई है या फिर तब तक वहीं रहना होगा, जब तक कि उन्हें पदोन्नति न मिल जाए।
यह घोषणा मुंबई के पास स्थानीय भाषा में बातचीत न कर पाने वाले बैंक कर्मचारियों के साथ हुई कुछ हिंसक घटनाओं के बीच की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील रहें और जरूरत पड़ने पर अपनी ह्यूमन रिसोर्स नीतियों में बदलाव भी करें।
बैंक ने कहा कि राज्य-आधारित तैनाती से उसे ऐसे कर्मचारी तैयार करने में मदद मिलेगी जो स्थानीय भाषा में माहिर हों, जिनकी सांस्कृतिक समझ बेहतर हो और जिन्हें स्थानीय बाजारों की जानकारी हो, जिससे ग्राहकों के साथ संबंध और मजबूत होंगे।