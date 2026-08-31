बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली वैकेंसी, 20 राज्यों में 2,482 अधिकारियों की होगी भर्ती; जानें आवेदन के लिए जरूरी नियम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोमवार को घोषणा की कि वह 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय भाषाएं जानने वाले 2,482 अधिकारियों की भर्ती करेगा।

जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में स्थानीय बैंक अधिकारियों की यह भर्ती ऐसे समय में हो रही है, जब बैंक कर्मचारियों की ग्राहकों से स्थानीय भाषाओं में बातचीत करने की क्षमता को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी

बैंक ने कहा कि एक नियम बनाया गया है, जिसके तहत चुने गए उम्मीदवारों को शुरुआती 12 साल उसी राज्य में काम करना होगा, जहां भर्ती हुई है या फिर तब तक वहीं रहना होगा, जब तक कि उन्हें पदोन्नति न मिल जाए।