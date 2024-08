स्कूल में तोड़फोड़, पटरियों पर प्रदर्शनकारी; महाराष्ट्र के बदलापुर में अचानक क्या हुआ? पढ़ें पूरा मामला

घटना का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांच के लिए एक टीम बदलापुर भेजने का फैसला लिया है। इस बीच स्कूल ने एक बयान जारी करके घटना पर खेद जताया और छात्रों की सुरक्षा में गंभीर चूक को स्वीकार किया। स्कूल प्रसाशन ने अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। जिस क्लास में दोनों बच्चियां पढ़ती थीं उसके प्रभारी शिक्षक और छात्राओं को शौचालय तक ले जाने के लिए जिम्मेदार दो अटेंडेंट को भी बर्खास्त किया गया है। साथ ही स्कूल प्रशासन ने आरोपी को काम पर रखने वाली कंपनी के साथ अपना अनुबंध भी खत्म कर दिया है और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है।

#WATCH | Maharashtra: Heavy security deployed to control the crowd protesting against the alleged sexual assault incident with a girl child at a school in Badlapur.



(Visuals from the school at Badlapur) pic.twitter.com/6o0U1sfQSs— ANI (@ANI) August 20, 2024