मुंबई: स्कूल में प्रार्थना के दौरान अजान बजने से मचा हड़कंप, शिकायत के बाद जांच शुरू

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। महाराष्ट्र के मुंबई के कांदिवली में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल में अजान बजने का मामला सामने आया है। इसको लेकर एक शिकायत दर्ज कराई गई है। अजान बजने का मामला विद्यानिधि इंटरनेशनल स्कूल का है।

जानकारी के मुताबिक स्कूल में सुबह की प्रार्थना के दौरान अजान बजने लगी। इस दौरान स्कूल में हड़कंप मच गया। अभिभावकों द्वारा इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की गई है।

Mumbai, Maharashtra | "A complaint was received in Kandivali today that 'Azaan' was played during morning prayers at a school. Police have admitted the complaint and enquiry has begun. The matter will be enquired from all angles. All necessary action will be taken," says DCP Ajay… pic.twitter.com/8xGNZRqogt