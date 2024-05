मुंबईकर ध्यान दें! शहर की झीलों में कम हुआ वॉटर लेवल, झेलनी पड़ सकती है पानी की कटौती

बीएमसी की तरफ से कहा गया है, "25 मई तक मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले बांधों में 1,40,202 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध है, और यह 14,47,363 मिलियन लीटर की वार्षिक आवश्यकता का केवल 9.69 प्रतिशत है।" यह कदम 7 मई को नागरिक प्रमुख भूषण गगरानी के कहने के बाद आया है कि शहर में पर्याप्त पानी का भंडार है और आपूर्ति प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि 31 जुलाई तक चल सकता है।

🚰The Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has decided to implement a 5 per cent water cut in the Mumbai Metropolitan City (BMC jurisdiction) from Thursday, 30 May 2024, and a 10 per cent water cut from Wednesday, 5 June 2024, as a precautionary measure to ensure that the…— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) May 25, 2024