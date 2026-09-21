बॉलीवुड में काम न मिलने पर कलाकार बना चेन स्नेचर, मुंबई पुलिस ने किया अरेस्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बढ़ते कर्ज और बेरोजगारी से परेशान होकर एक उभरते हुए कलाकार ने बालीवुड में काम न मिलने पर अपराध का रास्ता अपना लिया। वह भोजपुरी सिनेमा में नाकाम रहने के बाद उत्तर प्रदेश से मुंबई आया था।

रुमाल से अपना चेहरा छिपाकर आरोपित ने अंधेरी में अपने घर के बाहर बैठी एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग महिला की 21 ग्राम सोने की चेन छीनी और वहां से भाग निकला। अंबोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से 24 घंटे के अंदर आरोपित को खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया। हर साल हजारों लोग बड़े-बड़े सपने और उम्मीदें लेकर मुंबई आते हैं, ताकि बालीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में नाम कमा सकें। लेकिन इस चमक-धमक के पीछे एक कठोर सच्चाई छिपी होती है, जहां टूटे हुए सपने, बढ़ता कर्ज और बेरोजगारी कमजोर लोगों को अपराध की अंधेरी दुनिया में धकेल सकती है।

पटना के रहने वाले 21 साल के उभरते हुए अभिनेता आशीष अत्तरचंद शर्मा के लिए यह सपना जल्द ही जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में बदल गया। बढ़ते कर्ज और शहर में कोई काम न मिल पाने से परेशान होकर आशीष ने एक खतरनाक शार्टकट रास्ता चुना। उसने अपराध का रास्ता चुना। वह 20 दिन पहले ही मुंबई आया था और सांताक्रूज़ (पूर्व) के यशवंत नगर में रह रहा था।

20 सितंबर की शाम को आशीष सांताक्रूज (पूर्व) में वकोला पाइपलाइन के पास सिद्धार्थ नगर की तंग गलियों से गुजर रहा था। उसने देखा कि अपने चाल के कमरे के बाहर लकवाग्रस्त एक महिला बैठी है। उसे वह आसानी से शिकार बना सकता है।