सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे तबीयत बिगड़ी, बॉम्बे अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खबरों में बताया जा रहा है कि उन्हें किडनी का संक्रमण है।

पिछले सप्ताह पेशाब से जुड़ी समस्याओं के कारण अन्ना को शिरूर के वेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत में सुधार आया था। हालांकि, अब उनके क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए मुंबई भेजने का फैसला किया। उनकी सेहत के बारे में और जानकारी का इंतजार है।