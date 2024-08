Watch: मुंबई में खिड़की से लटककर कार चलाने वाला कैब ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने नशे की हालत में दबोचा

वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी ड्राइवर सूरज झमन साव विरार का रहने वाला है, वह टूरिस्ट वाहन चलाता है। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह केवल स्टंट कर रहा था। कूपर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने पुष्टि की कि साव नशे में था।

Mumbai: 26-year-old arrested for drunk driving and performing stunts, crashes into parked car in Andheri



