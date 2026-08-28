'उन्हें पीटेंगे...' मराठी न बोलने वाले कैब-ऑटो चालकों को राज ठाकरे के बेटे ने दी धमकी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में भाषा विवाद एक बार फिर गरमा गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने ऑटो-रिक्शा और कैब चालकों को चेतावनी दी है कि मराठी के बजाय हिंदी बोलने या यात्रियों से बदतमीजी करने पर उनकी पिटाई की जाएगी।

दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों कैब चालकों को मराठी सीखने के लिए एक साल की छूट दी और कहा कि इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए, अमित ठाकरे ने सीएम फडणवीस पर निशाना साधा और इस निर्णय को आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी राजनीति करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के राजनीतिक लाभ के कारण मराठी भाषा के हितों से समझौता कर रही है।

मराठी न बोलने वालों को दी चेतावनी अमित ठाकरे ने कहा, "अगर हमें पता चलता है कि कोई भी ऑटो-रिक्शा चालक हिंदी में बात कर रहा है या यात्रियों से बदतमीजी कर रहा है, तो हम उसकी पिटाई करेंगे। लोगों को परेशान करने पर बख्शा नहीं जाएगा।

चालकों को यात्रियों से यह नहीं कहना चाहिए कि वे हिंदी या यूपी (उत्तर प्रदेश) की भाषा में बात करें। हम मराठी में ही संवाद करेंगे, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए।" हर जगह लोग अपनी भाषा से प्रेम करते हैं... अमित ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा, "आप उन्हें 10 साल या 15 साल का समय दे दीजिए, इससे साफ समझ आता है कि आपको मराठी भाषा और हमारे राज्य से कितना लगाव है। आप गुजरात, पंजाब या दक्षिण भारत चले जाइए, हर जगह के लोग अपनी भाषा से गहरा प्रेम करते हैं।