'PM मोदी ने देश को पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकाला', मुंबई में बोले अमित शाह

राज्य ब्यूरो, मुंबई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को लंबे समय तक चली ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ से बाहर निकालकर विकास और जनभागीदारी की राजनीति को आगे बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा, एनडीए के घटक दलों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी।

इसका मंत्र ‘जन सेवा ही प्रभु सेवा’ और लक्ष्य ‘जन भागीदारी से 2047 में विकसित भारत की रचना’ होगा। मुंबई में अभियान की जानकारी देते हुए शाह ने कहा कि पहले भाजपा 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक मोदी का जन्मदिन ‘सेवा पखवाड़े’ के रूप में मनाती थी।

मोदी ने देश को 'पॉलिसी पैरालिसिस' से बाहर निकाला: अमित शाह इस वर्ष सात अक्टूबर को मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के कारण इसे एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान का स्वरूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा करना और बार-बार चुनावी कसौटी पर जनता का विश्वास हासिल करना बड़ी उपलब्धि है।

शाह के अनुसार, सेवा संकल्प अभियान केवल भाजपा का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि इसमें एनडीए के घटक दल, स्वयंसेवी संगठन और देश की जनता भी सहभागी होगी। अभियान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लेकर जिले, लोकसभा-विधानसभा क्षेत्र और बूथ स्तर तक चलाया जाएगा।

इसका उद्देश्य मोदी की 25 वर्षों की राजनीतिक और जनसेवा यात्रा, सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्षों के संकल्प को जनता के बीच पहुंचाना है। साथ ही सेवा को संस्कार और संगठन को जनभागीदारी तथा जनकल्याण का माध्यम बनाने पर जोर रहेगा।

अभियान के तहत देशभर में 12 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ‘सेवा दिवस’ में रक्तदान, दीप प्रज्ज्वलन और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। बच्चों और युवाओं के लिए ‘मेरे सपनों का भारत चित्र’ के तहत चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी।'

अभियान का लक्ष्य 2047 तक जनभागीदारी से विकसित भारत का निर्माण नमो सेवा की अनकही कहानियां’ के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में संगीत-नाट्य प्रस्तुतियां गांव-गांव पहुंचाई जाएंगी। ‘आंगन मिलन सेवा’ में आंगनवाड़ी सम्मान और मातृ संवाद तथा ‘सेवा की कहानी’ में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों के अनुभव जनता के सामने रखे जाएंगे। इसी क्रम में ‘सेवा ज्योति कलश यात्रा’ के माध्यम से विकसित भारत का जनसंकल्प लिया जाएगा।

‘वडनगर से वाराणसी की सेवा यात्रा’ में युवा मोटरसाइकिल से सात राज्यों से गुजरते हुए दोनों दिशाओं में यात्राएं करेंगे और गांवों में रात्रि प्रवास करेंगे। ‘सेवा मेरा योगदान’ के तहत जनभागीदारी से 25 सेवा गतिविधियां, जबकि ‘सेवा सेतु अभियान’ में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर होगा।

‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ के तहत बड़े पैमाने पर रंगोली अभियान, ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ में पांच क्षेत्रों में नवाचार प्रतियोगिता और ‘सुशासन सेवा संवाद’ में पंचायत से संसद तक चुने हुए प्रतिनिधियों के चार क्षेत्रीय महाकुंभ आयोजित किए जाएंगे।

मोदी सरकार की 25 वर्षों की यात्रा को जनता के बीच रखा जाएगा शाह ने कहा कि अभियान के दौरान मोदी सरकार की 25 वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने गरीब कल्याण, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि इसी सेवा और जनभागीदारी की भावना के साथ देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प आगे बढ़ाया जाएगा।