सहकारी समिति की संपत्ति को अजित पवार के करीबियों ने कौड़ियों के भाव में की हासिल, कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी

सहकारी समिति की संपत्ति को अजित पवार के करीबियों ने कौड़ियों के भाव में की हासिल। फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, मुंबई। विपक्ष से सत्ता में आने के बावजूद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए एक विशेष कोर्ट ने उन पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि अजीत पवार के करीबियों ने एक सहकारी चीनी मिल की संपत्ति औने-पौने दामों पर हासिल की। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने क्या कहा? विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने ईडी द्वारा पेश आरोपपत्र के दस्तावेजों एवं गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद कहा कि यह आपराधिक गतिविधि से अपराध की कमाई का एक उत्कृष्ट उदाहरण दिखता है। यह मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रविधानों के तहत अपराध है। कोर्ट ने सभी आरोपितों को 19 जुलाई को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पेश होने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया जारी करने का ठोस एवं पर्याप्त आधार है। आरोपितों में अजित पवार के कई करीबी कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार 2004 से 2008 तक आरोपित कंपनी के निदेशकों में से एक थीं। ईडी ने इसी वर्ष इस मामले के तीन आरोपितों गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्रालि, जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्रालि. एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट योगेश बागरेचा के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। इस मामले में सीधे अजीत पवार आरोपित नहीं हैं। लेकिन आरोपितों में कई उनके करीबी हैं।

Edited By: Sonu Gupta