मुंबई में अजय देवगन के बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई, ढाहें गए अवैध हिस्से

राज्य ब्यूरो, मुंबई। सिने अभिनेता अजय देवगन के मुंबई के जुहू स्थित बंगले में कथित अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कार्रवाई करते हुए संपत्ति के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। बीएमसी के अनुसार, बंगले में बिना आवश्यक अनुमति के निर्माण और आंतरिक बदलाव किए जा रहे थे।

बीएमसी ने 10 सितंबर, 2026 को संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर तत्काल निर्माण कार्य रोकने का निर्देश दिया था। साथ ही निर्माण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और मंजूरियां प्रस्तुत करने को कहा गया था। बीएमसी के मुताबिक, नोटिस जारी होने के बाद भी कथित तौर पर काम जारी रहने के कारण आगे की कार्रवाई की गई।

बीएमसी ने बताया कि बंगले में आंतरिक बदलाव, विभाजन दीवारें, खिड़कियों में परिवर्तन और अन्य निर्माण गतिविधियां की जा रही थीं। इन कार्यों के लिए जरूरी स्वीकृतियां नहीं ली गई थीं। बीएमसी ने संबंधित पक्षों को निर्माण से जुड़े दस्तावेज और अनुमतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।