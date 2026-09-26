महाराष्ट्र:अहिल्यानगर वृद्धाश्रम में व्यक्ति ने छड़ी से साथियों पर किया हमला, दो की मौत और छह घायल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक वृद्धाश्रम में शनिवार सुबह एक व्यक्ति ने छड़ी से वहां रहने वाले साथियों पर हमला कर दिया। इस हमले में सुरक्षा गार्ड समेत दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक एम. सुदर्शन ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार आरोपित इस बात से नाराज था कि खाते समय खाना गिराने पर वहां रह रहे साथियों ने आपत्ति जताई थी। आशंका है कि इसी कारण आरोपित ने हमला किया होगा। पुलिस के मुताबिक आरोपित ने चलने या सहारे के लिए इस्तेमाल होने वाली छड़ी के नुकीले सिरे से पीड़ितों पर तब हमला किया, जब वे सो रहे थे। उसने बीच-बचाव करने करने वाले अन्य निवासियों पर भी हमला किया। हमले में सुरक्षा गार्ड समेत दो लोगों को सिर में गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई, जबकि छह लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर है। परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।