कंपनी के मालिक द्वारा कथित अघोषित लेनदेन की जानकारी सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। छापों में लगभग 26 करोड़ रुपये नकद और 90 करोड़ रुपये की बिना हिसाब की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

#WATCH | The Income Tax Department launched a raid on Surana Jewellers in Nashik, in response to alleged undisclosed transactions by the proprietor. About Rs 26 crore in cash and documents of unaccounted wealth worth Rs 90 crore have been seized in raids carried out by the Income Tax Department.