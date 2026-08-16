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मुंबई में कॉकरोच, तो ठाणे में ब्लिंकिट के आइसक्रीम फ्रीजर में घूमता दिखा चूहा; FDA से कार्रवाई की मांग

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:32 AM (IST)

ठाणे के कल्याण में ब्लिंकइट के आइसक्रीम फ्रीजर में चूहा मिलने से खाद्य सुरक्षा पर सवाल उठे हैं।

ठाणे में ब्लिंकइट के आइसक्रीम फ्रीजर में चूहा

ठाणे में ब्लिंकइट के आइसक्रीम फ्रीजर में चूहा

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डिजिटल डेस्क, ठाणे। क्विक-कॉमर्स ऐप्स आज राशन से लेकर आइसक्रीम जैसी रोजमर्रा की चीजों की तुरंत डिलीवरी के लिए लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। ग्राहक इन सेवाओं पर स्वच्छता और सुरक्षा के ऊंचे मानकों की उम्मीद करते हैं।

लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आई एक घटना ने खाद्य सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है।

आइसक्रीम फ्रीजर में दौड़ता दिखा चूहा

ठाणे जिले के कल्याण स्थित गोदरेज हिल इलाके में ब्लिंकइट के एक स्टोर में आइसक्रीम फ्रीजर के अंदर एक चूहा दौड़ता हुआ नजर आया। यह मामला तब उजागर हुआ जब कुछ स्थानीय युवक स्टोर पर आइसक्रीम खरीदने पहुंचे।

पैक्ड प्रोडक्ट्स देखते समय उन्होंने खाने-पीने की चीजों के ठीक पास एक चूहा घूमते हुए देखा। उन्होंने अपने मोबाइल से इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो वायरल के बाद लोग फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से स्टोर के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

FDA का बड़ा क्रैकडाउन, 14 लाइसेंस सस्पेंड

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब महाराष्ट्र FDA क्विक-कॉमर्स सुविधाओं की जांच के लिए राज्यव्यापी अभियान चला रहा है। हाल ही में अधिकारियों ने ब्लिंकइट, ज़ेप्टो (Zepto) और स्विगी इंस्टामार्ट (Instamart) से जुड़े 86 गोदामों और डार्क स्टोर्स का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान स्वच्छता और फूड स्टोरेज के नियमों में गंभीर खामियां मिलने पर FDA ने कुल 14 सेंटरों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए, जिनमें 5 ब्लिंकइट, 5 ज़ेप्टो और 2 इंस्टामार्ट से जुड़े थे।

इसके अलावा, 60 सेंटरों को सुधार नोटिस जारी किए गए और एक जगह पर काम पूरी तरह से रोक दिया गया।

कॉकरोच, गंदगी और नियमों का उल्लंघन

इससे पहले मुंबई के घाटकोपर स्थित ब्लिंकइट के एक सेंटर में अधिकारियों को कॉकरोच का भारी संक्रमण मिला था। जांच में ड्रेनेज की खराब व्यवस्था, बिना पैक भोजन के पास खुली लाइटें, और खराब फर्श पाए गए।

स्वच्छता के पैमाने पर 74 में से केवल 34 अंक (46%) मिलने पर इसे नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में डाला गया।

वहीं, मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित ब्लिंकइट स्टोर का FSSAI लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया था। वहां चिलर रूम का तापमान तय मानकों से ज्यादा 6 डिग्री पाया गया और करीब 40 कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड गायब थे। साथ ही कर्मचारी बिना ग्लव्स, एप्रन या हेडगियर के काम करते पाए गए थे।

ठाणे की इस ताजा घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तेजी से डिलीवरी देने की होड़ में कंपनियां ग्राहकों की सेहत और सफाई के बुनियादी मानकों को नजरअंदाज कर रही। 