'शिक्षा अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ें सरकारी स्कूलों में', CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 'काकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

उन्होंने ग्रामीण छात्रों को परिवहन सुविधाएं देने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की।

दीपके ने हाल ही में 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और राजनेताओं को भी ग्रामीण स्कूलों की स्थिति को समझने के लिए कम से कम एक दिन अपने बच्चों को वहां भेजना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के छात्रों को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।