'शिक्षा अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ें सरकारी स्कूलों में', CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की मांग
CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने की मांग की।
HighLights
अभिजीत दीपके ने सरकारी स्कूलों में अधिकारियों के बच्चों को भेजने की मांग की।
ग्रामीण छात्रों को परिवहन सुविधा न देने पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की।
'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया, शिक्षा सुधार पर जोर दिया।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 'काकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
उन्होंने ग्रामीण छात्रों को परिवहन सुविधाएं देने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की।
दीपके ने हाल ही में 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और राजनेताओं को भी ग्रामीण स्कूलों की स्थिति को समझने के लिए कम से कम एक दिन अपने बच्चों को वहां भेजना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के छात्रों को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।
हिंगोली के लिम्बाला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि यदि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर जाती है, तो उनके पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा।
इससे पहले, दीपके ने एक वीडियो साझा किया था जिसमें एक जिला परिषद स्कूल के प्रधानाध्यापक पर कक्षा में शराब पीकर सोने का आरोप लगाया गया था।
अधिकारियों ने मंगलवार को आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि स्कूल को चार शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल केवल दो ही हैं।
साथ ही, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता शेख अब्दुल हाफिज की सराहना करते हुए कहा कि वह सच्चे देशभक्त हैं। हाफिज के राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण हाल ही में उनके पिता की बंगाल में हत्या कर दी गई थी।