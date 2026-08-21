'किराए के छात्र और शराब की बोतलें', महाराष्ट्र के स्कूल का निरीक्षण के बाद अभिजीत दीपके का दावा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के लातूर में औसा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का औचक 'निरीक्षण' कर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभीजीत दीपके का दावा है कि उनके दौरे के दौरान निरीक्षण को सही दिखाने के लिए दूसरे स्कूलों से 'किराए के छात्र' लाकर बिठाए गए थे और कैंपस में शराब की बोतलें भी मिलीं।

दरअसल, नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने के बाद अब अभीजीत दीपके 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत अपने नए मिशन पर निकल चुके हैं। अपने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत, दीपके ने गुरुवार को लातूर जिले के औसा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि जिला परिषद के एक विद्यालय के अपने दौरे के दौरान दूसरे स्कूल के छात्रों को कक्षाओं में बैठाया गया था। कक्षा में बैठाए गए छात्र विद्यालय के रिकॉर्ड में पंजीकृत भी नहीं थे।

महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग उन्होंने यह भी दावा किया कि विद्यालय परिसर में शराब की बोतलें मिलीं। सरकारी स्कूलों की दयनीय और खस्ताहाल स्थिति को देखकर अभिजीत दीपके ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग कर डाली है। साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

अभीजीत दीपके ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मुंबई से 500 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित औसा के स्कूल में पीने के पानी की कमी थी और हमारे आने से कुछ ही समय पहले उसके शौचालयों की सफाई की गई थी।

सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियो में दीपके ने दावा किया है कि उनके दौरे की खबर मिलते ही दोपहर के भोजन के लिए प्लेटें भी ताजी लाई गईं। वीडियो में दीपके छात्रों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी उन्हें एक बच्चा बताता है कि वह इस स्कूल का छात्र नहीं है। वह हैरानी से अपना सिर पकड़ लेते हैं और एक शिक्षक से बहस करने लगते हैं।

स्कूल प्रबंधन ने दीपके के दावे को किया खारिज हालांकि, स्कूल अधिकारियों ने दीपके के दावों को खारिज कर दिया। स्कूल के प्रधानाध्यापक बालाजी गावली ने स्पष्ट किया कि एक ही इमारत में दो अलग-अलग स्कूल - एक मराठी माध्यम और एक उर्दू माध्यम - संचालित होते हैं और बाहर से छात्रों को लाए जाने के दावे का खंडन किया। प्रधानाध्यापक ने जोर देकर कहा कि उपस्थित बच्चे वास्तव में स्कूल के ही छात्र थे।

प्रधानाध्यापक बालाजी गावली ने दीपके के इन आरोप का भी खंडन किया कि नई प्लेटें केवल दिखावे के लिए मंगाई गई थीं, और कहा कि बच्चे स्कूल को उपलब्ध कराई गई पुरानी प्लेटों में ही खाना खा रहे थे। प्रधानाचार्य ने कहा कि दिपके को यह गलतफहमी थी कि ये व्यवस्थाएं और प्रदर्शन विशेष रूप से उनकी यात्रा के लिए आयोजित किए गए थे, लेकिन यह सच नहीं था।