मिड-डे मील पर उठे सवाल, दीपके ने महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल में खराब खाना परोसने का लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को स्कूल ठीक करो अभियान के तहत अपने गृह जिले हिंगोली के औंधा में एक सरकारी स्कूल का दौरा कर दावा किया कि उन्हें छात्रों के खाने के लिए रखे गए खराब (एक्सपायर्ड) पैकेट मिले।

उन्होंने स्कूल में खराब वाटर फिल्टर और बाथरूम में पानी की आपूर्ति न होने जैसी समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने स्कूल में मीडिया को मसालों के पैकेट दिखाए और दावा किया कि वे फरवरी में ही खराब हो चुके थे। कहा कि ये बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, इसलिए क्या आप उन्हें खराब खाना खिलाएंगे।

दीपके ने स्कूल की छत पर बनी पानी की टंकी और उसके अंदर के पानी की जांच की। उन्होंने फोन पर संबंधित अधिकारी से कहा कि खाने के पैकेट छह महीने से इस्तेमाल हो रहे हैं। फिल्टर तो है, लेकिन छात्र बोरवेल का पानी पी रहे हैं क्योंकि फिल्टर काम नहीं कर रहा है।

बाथरूम में भी पानी नहीं है। आरोप लगाया कि छात्रों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में 87 छात्रों के लिए केवल दो क्लासरूम हैं, जबकि चार क्लास की मंज़ूरी है।