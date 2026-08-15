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महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित सरकारी स्कूल में पहुंचे अभिजीत दीपके, बुनियादी सुविधाओं की मिली कमी

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:25 PM (IST)

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने हिंगोली के संटुक पिंपरी से 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया।

अभिजीत दीपके ने शुरू किया 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन। (X- @abhijeet_dipke)

अभिजीत दीपके ने शुरू किया 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन। (X- @abhijeet_dipke)

HighLights

  1. अभिजीत दीपके ने हिंगोली से 'स्कूल ठीक करो' अभियान शुरू किया।

  2. ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी उजागर की गई।

  3. अभियान बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं पर केंद्रित होगा।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शनिवार को हिंगोली जिले के अपने गांव संटुक पिंपरी से 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन शुरू किया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों का देशव्यापी सोशल ऑडिट करने की अपील की।

अपने पहले स्कूल ऑडिट के हिस्से के तौर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, दीपके को युवा सड़कियों से बात करते हुए और स्कूल की सुविधाओं के बारे में उनकी राय लेते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में उन्होंने पीने का पानी की कमी, बेंच न होना, गंदे वॉशरूम, टूटी खिड़कियां और पानी की अपर्याप्त सप्लाई जैसी समस्याओं का जिक्र किया, जिनसे छात्र परेशान थे।

आजादी के 80 साल बाद भी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी- दीपके

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दीपके ने कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी हमारे सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने गांव के सरपंच से बात की, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि पंचायत एक हफ्ते के अंदर इस समस्याओं को हल कर देगी।

 दीपके ने कहा कि यह कैंपेन माता-पिता, निवासियों और सरपंचों को गांव के स्कूलों में कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। CJP सोशल मीडिया के जरिए एक स्टैंडर्ड असेसमेंट फॉर्म उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, जिससे निवासी वीडियो अपलोड करके कमियों की रिपोर्ट कर सकें।

जरूरी सुविधाओं पर फोकस करेगा कैंपेन

यह कैंपेन बिजली, पीने का पानी, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग चालू शौचालय, बेंच और अच्छी क्वालिटी के मिड-डे-मील जैसी जरूरी सुविधाओं पर फोकस करेगा। सरपंचों को भी पहले और बाद में तस्वीरों के जरिए सुधारों को डॉक्यूमेंट करने और उन्हें शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि दूसरी जगहों पर भी ऐसी कोशिश को बढ़ावा मिल सके।

कैंपेन की शुरुआत करते हुए दीपके ने आरोप लगाया कि सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, सरकारी स्कूलों को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारों से स्कूलों की हालत के बारे में सवाल पूछना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल मिले।

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