Maharashtra: रेलवे ट्रैक पर रखा पत्थरों से भरा ड्रम, ट्रेन ड्राइवर ने लगाए इमरजेंसी ब्रेक

मुंबई-सिकंदराबाद देवगिरी एक्सप्रेस में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि इस ट्रेन के ड्राइवर ने शुक्रवार तड़के जालना जिले में रेलवे ट्रैक पर एक ड्रम देखा। जिसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने आनन फानन में ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगाया। घटना के बाद ड्रम की जांच करने पर पता चला कि वो पत्थरों से भरा हुआ था।

रेलवे ट्रैक पर रखा पत्थरों से भरा ड्रम; ट्रेन ड्राइवर ने लगाए इमरजेंसी ब्रेक

Your browser does not support the audio element.

औरंगाबाद (महाराष्ट्र), एजेंसी। मुंबई-सिकंदराबाद देवगिरी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने शुक्रवार तड़के महाराष्ट्र के जालना जिले में रेलवे ट्रैक पर एक ड्रम देखा। जिसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने आनन फानन में ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगाया। घटना के बाद ड्रम की जांच करने पर पता चला कि वो पत्थरों से भरा हुआ था। लोको पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक उन्होंने बताया कि ये घटना सुबह के करीब 4 बजे हुई थी। घटना के समय ट्रेन परतुर तहसील में सातोना और उस्मानपुर स्टेशनों के बीच थी। यह खंड दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) के नांदेड़ डिवीजन में पड़ता है। लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने के लिए आपातकालीन ब्रेक का इस्तेमाल किया। SCR के नांदेड़ डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी राजेश शिंदे ने कहा कि ट्रैक के बीच में एक ड्रम होने की सूचना मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान मौके पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक पर रखा था ड्रम अधिकारी ने बताया कि ड्रम पत्थरों से भरा हुआ पाया गया। उन्होंने कहा कि बाधा दूर कर दी गई और ट्रेन को आगे जाने की अनुमति दे दी गई। उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि यह घटना ओडिशा के बालासोर जिले में तीन ट्रेनों की टक्कर के लगभग एक महीने बाद हुई है, जिसमें 280 से अधिक लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

Edited By: Versha Singh