Mumbai: मुंबई हिट-एंड-रन में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 76 वर्षीय व्यक्ति की मौत; ड्राइवर हुआ गिरफ्तार

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। मुंबई के मुलुंड में मंगलवार रात एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 76 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि हिट-एंड-रन मामले में कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलुंड पुलिस के अनुसार, दुर्घटना रात 8.45 बजे हुई जब 22 वर्षीय अमरेश यादव ने अपनी कार से सड़क के किनारे चल रहे तुकाराम सावंत और पास में स्कूटर चालक को टक्कर मार दी। ड्राइवर पर कई धाराओं में मामला हुआ दर्ज इसके बाद ड्राइवर अपनी कार छोड़कर भाग गया। सावंत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटर चालक बुरी तरह घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमरेश यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने, चोट पहुंचाने और मौत का मामला दर्ज किया गया है।

