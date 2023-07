Maharashtra News: चंद्रपुर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अपहरण के आरोप में पुलिसकर्मी सहित 5 गिरफ्तार

Maharashtra महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उससे छेड़छाड़ करने के आरोप में एक कांस्टेबल और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है।पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चंद्रपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रवींद्र सिंह परदेशी ने रविवार को हुई घटना को गंभीरता से लिया और पुलिस की सी-60 इकाई से जुड़े कांस्टेबल को सोमवार को निलंबित कर दिया।

छेड़छाड़ और अपहरण के आरोप में पुलिसकर्मी सहित 5 गिरफ्तार

चंद्रपुर, एजेंसी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उससे छेड़छाड़ करने के आरोप में एक कांस्टेबल और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चंद्रपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रवींद्र सिंह परदेशी ने रविवार को हुई घटना को गंभीरता से लिया और पुलिस की सी-60 इकाई से जुड़े कांस्टेबल को सोमवार को निलंबित कर दिया। पुलिसकर्मी और उसके दोस्त पार्टी के लिए यहां ममला इलाके में गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वापस लौटते समय उन्होंने ममला रोड पर एक नाबालिग लड़की समेत दो जोड़ों को बैठे देखा।

