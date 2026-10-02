मुंबई तट पर फंसे जहाज पर चोरी का प्रयास पड़ा भारी, जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 चोरों की मौत
मुंबई के मनोरी बीच के पास फंसे एक विदेशी जहाज पर चोरी के प्रयास के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई।
HighLights
मनोरी बीच पर फंसे जहाज पर चोरी का प्रयास।
जहरीली गैस लीक होने से चार चोरों की मौत।
पुलिस ने बचाव अभियान चलाकर शव निकाले।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के मनोरी बीच के पास फंसे विदेशी झंडे वाले जहाज पर चोरी करने की कोशिश के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आकर चार लोगों की मौत हो गई। यह घटना दो-तीन दिन पहले हुई। तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण चार महीने पहले यह जहाज मुंबई तट पर फंस गया था।
शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरोह पिछले एक महीने से इस जहाज को बार-बार निशाना बना रहा था। दो-तीन दिन पहले, आठ लोगों का एक समूह स्पीडबोट से जहाज पर पहुंचा। उनमें से एक स्पीडबोट चलाने के लिए वहीं रुका, बाकी सात जहाज पर चढ़ गए।
गिरोह से जुड़े चार लोग चोरी करने के इरादे से गैस कटर का इस्तेमाल करके जहाज की गैस पाइपलाइन काटने के लिए अंदरूनी हिस्सों में गए। अंदर अचानक जहरीली गैस लीक होने से चारों का दम घुट गया और मौके पर ही मौत हो गई। यह मामला तब सामने आया, जब उनके साथियों में से एक पुलिस स्टेशन पहुंचा और बताया कि उसके चार साथी जहाज के अंदर फंसे हैं।
पुलिस ने मर्चेंट नेवी के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। बुधवार को सर्च टीमों ने जहाज के अंदर जाकर शव निकाले। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि जहाज के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वह विदेश में है और फरार है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)