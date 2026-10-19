साहिल वाकोडे की मौत का मामला: पुलिस ने IIT बॉम्बे के 22 प्रर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया
साहिल वाकोडे की मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहे बॉम्बे आईआईटी के 22 छात्रों को पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस ने IIT बॉम्बे के 22 छात्रों को हिरासत में लिया।
साहिल वाकोडे की मौत पर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन।
पुलिस पर छात्रों के साथ बल प्रयोग का आरोप।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे आईआईटी के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने रविवार को संस्थान परिसर से 22 छात्रों को हिरासत में ले लिया।
छात्र संगठनों ने बताया कि हिरासत में लिए गए छात्रों में आठ ऐसे छात्र भी शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर एक ही दिन में दो बार हिरासत में लिया गया।
पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप
प्रदर्शनकारियों और छात्र संगठनों ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर छात्रों के कपड़े फाड़ने, लात मारने और गला दबाने के आरोप भी लगाए।
छात्र संगठनों के अनुसार, हिरासत में लिए गए सभी छात्रों को पवई पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस और आईआईटी बांबे प्रशासन ने हिरासत में लिए गए छात्रों की संख्या और बल प्रयोग के आरोपों के संबंध में अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
न्याय की मांग
छात्र पिछले एक महीने से पवई इलाके में संस्थान के प्रवेश द्वारों के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र 22 वर्षीय साहिल वाकोडे की मौत के मामले में जातिगत भेदभाव और संस्थागत उदासीनता के आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं।
बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र वाकोडे का शव 18 सितंबर को छात्रावास के उसके कमरे में मिला था। यह दावा किया गया है कि मध्यावधि परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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