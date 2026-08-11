मुंबई के पास 19 साल की लड़की के साथ 6 लोगों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 3 को दबोचा
पालघर के तलसारी तालुका में 19 वर्षीय युवती का सड़क से अपहरण कर गैंगरेप किया गया, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। ...और पढ़ें
HighLights
तलसारी में 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर गैंगरेप।
पुलिस ने कुछ ही घंटों में तीन संदिग्धों को पकड़ा।
बाकी आरोपियों की तलाश में टीमें जुटीं, जांच जारी।
डिजिटल डेस्क, पालघर। तलसारी तालुका में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूरे पालघर जिले में इस घटना से हड़कंप मच गया है, जिसमें 19 साल की एक युवती का सड़क से जबरन अपहरण कर लिया गया और एक सुनसान इलाके में उसके साथ गैंगरेप किया गया।
पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटों में तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। बाकी संदिग्धों की तलाश के लिए पुलिस टीमें भेजी गई हैं।
पहले किया किडनैप, फिर गैंगरेप
पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, युवती अपनी सहेली के घर रुकी हुई थी। 9 अगस्त को सहेली और उसका बॉयफ्रेंड घूमने के लिए गुजरात गए थे। लौटते समय, तलासारी इलाके में उनकी मोटरसाइकिल सड़क पर गिर गई।
युवती ने पुलिस को बताया कि उस समय वहां दो मोटरसाइकिलों पर छह लोग मौजूद थे। हालात का फायदा उठाते हुए उनमें से कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसे एक मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। यह भी पता चला है कि थोड़ी देर बाद उनके बाकी साथी भी वहां पहुंच गए।
उस युवती को तलसारी में डाक बंगले के पास एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसके साथ गैंग रेप किया गया। इस घटना से सदमे में आई युवती ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी।
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पुलिस ने मामला किया दर्ज
शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। जांच में तेजी दिखाते हुए पुलिस ने सोमवार को एक संदिग्ध को और मंगलवार (आज) को बाकी दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया।
खबर है कि पीड़ित ने पुलिस को छह लोगों के नाम बताए हैं। शुरुआती जांच से पता चलता है कि इनमें से पांच लोग इस घटना में शामिल थे। बाकी संदिग्धों की तलाश जारी है और उन्हें पकड़ने के लिए खास टीमें तैनात की गई हैं। इस मामले में नितेश गंगाड का नाम संदिग्ध के तौर पर सामने आया है।