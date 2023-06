Bhiwandi: महाराष्ट्र में भिवंडी के 18 पूर्व कांग्रेसी सभासद छह साल के लिए अयोग्य घोषित, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

बीएनसीएमसी के 2019 में हुए चुनाव में सदन की 90 में से 47 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। नगर विकास विभाग ने 18 पूर्व कांग्रेसी सभासदों को छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। इन सभासदों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। यह फैसला 18 सभासदों पर 31 सितंबर 2021 से लागू माना जाएगा।

मुंबई, राज्य ब्यूरो। महाराष्ट्र स्थित ठाणे की भिवंडी महानगरपालिका में पांच साल पहले हुए क्रास वोटिंग के मामले में नगर विकास विभाग ने 18 पूर्व कांग्रेसी सभासदों को छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। इन सभासदों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। यह फैसला 18 सभासदों पर 31 सितंबर, 2021 से लागू माना जाएगा। भिवंडी निजामपुर सिटी म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (बीएनसीएमसी) के 2019 में हुए चुनाव में सदन की 90 में से 47 सीटों पर कांग्रेस को विजय हासिल हुई थी। लेकिन, मेयर के चुनाव में कांग्रेस के 18 सदस्यों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर बगावत कर दी और सिर्फ चार सदस्यों वाली कोंकण विकास आघाड़ी की प्रतिभा पाटिल भाजपा के 20, कांग्रेस के 18 बागी, सात निर्दलीय के समर्थन से महापौर बनने में सफल रहीं। छह साल के लिए अयोग्य किया घोषित कांग्रेस ने अपने सदस्यों द्वारा व्हिप का उल्लंघन कर महापौर चुनाव में किए गए मतदान को कोंकण डिवीजनल कमिश्नर के यहां चुनौती दी। लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज हो गई। तब कांग्रेस नगर विकास विभाग के पास अपील की थी। लंबे समय से लंबित इस अपील पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए विभाग ने कांग्रेस के बागी 18 सदस्यों को छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया है। बता दें कि इस समय नगर विकास विभाग का मंत्रालय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है।

