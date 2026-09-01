उमरिया में 7 साल के बच्चे की कुपोषण से मौत! गंभीर हालत में भी नहीं हुई स्वास्थ्य निगरानी, कलेक्टर ने भेजी जांच टीम

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। उमरिया जिले के करकेली ब्लॉक के नरवार-25 गांव में सात वर्षीय आदिवासी बालक सनम बैगा की मौत ने कुपोषण और बच्चों की स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय से कमजोर और बीमार चल रहे सनम की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह ठीक से चलने के साथ अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता था। परिजन उसे इलाज के लिए उमरिया से लेकर शहडोल, कटनी और जबलपुर तक के अस्पतालों में ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

मामला सामने आने के बाद कलेक्टर राखी सहाय ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच दल को नरवार-25 गांव भेजा है। कलेक्टर का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही बच्चे की मौत के कारणों और संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पिता का आरोप- गंभीर हालत के बावजूद नहीं हुई नियमित निगरानी सनम के पिता अमृतलाल बैगा ने आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बच्चा लंबे समय से कुपोषित और बेहद कमजोर था, इसके बावजूद उसकी स्थिति की नियमित निगरानी नहीं की गई। परिवार को बच्चे के इलाज का खर्च भी स्वयं उठाना पड़ा।

अमृतलाल के मुताबिक, यदि समय रहते बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता और उसे आवश्यक पोषण व उपचार मिलता, तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी। मां बोली- न आंगनबाड़ी से मदद मिली, न स्वास्थ्य विभाग पहुंचा सनम की मां लक्ष्मी बैगा का भी आरोप है कि बच्चे की हालत लगातार बिगड़ने के बावजूद आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी नियमित रूप से उसकी स्थिति देखने नहीं आया। उनका दावा है कि परिवार को पोषण आहार भी नहीं मिला और बेटे के उपचार की व्यवस्था उन्होंने अपने स्तर पर की।