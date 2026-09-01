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उमरिया में 7 साल के बच्चे की कुपोषण से मौत! गंभीर हालत में भी नहीं हुई स्वास्थ्य निगरानी, कलेक्टर ने भेजी जांच टीम

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Tue, 01 Sep 2026 03:30 PM (GMT+05:30)

उमरिया के नरवार-25 गांव में 7 वर्षीय आदिवासी बालक सनम बैगा की कुपोषण से मौत हो गई, जिससे स्वास्थ्य निगरानी ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. उमरिया में 7 वर्षीय आदिवासी बालक की कुपोषण से मौत।

  2. परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी पर लापरवाही का आरोप लगाया।

  3. कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम भेजी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। उमरिया जिले के करकेली ब्लॉक के नरवार-25 गांव में सात वर्षीय आदिवासी बालक सनम बैगा की मौत ने कुपोषण और बच्चों की स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबे समय से कमजोर और बीमार चल रहे सनम की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह ठीक से चलने के साथ अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता था। परिजन उसे इलाज के लिए उमरिया से लेकर शहडोल, कटनी और जबलपुर तक के अस्पतालों में ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

मामला सामने आने के बाद कलेक्टर राखी सहाय ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच दल को नरवार-25 गांव भेजा है। कलेक्टर का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही बच्चे की मौत के कारणों और संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पिता का आरोप- गंभीर हालत के बावजूद नहीं हुई नियमित निगरानी

सनम के पिता अमृतलाल बैगा ने आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बच्चा लंबे समय से कुपोषित और बेहद कमजोर था, इसके बावजूद उसकी स्थिति की नियमित निगरानी नहीं की गई। परिवार को बच्चे के इलाज का खर्च भी स्वयं उठाना पड़ा।

अमृतलाल के मुताबिक, यदि समय रहते बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता और उसे आवश्यक पोषण व उपचार मिलता, तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी।

मां बोली- न आंगनबाड़ी से मदद मिली, न स्वास्थ्य विभाग पहुंचा

सनम की मां लक्ष्मी बैगा का भी आरोप है कि बच्चे की हालत लगातार बिगड़ने के बावजूद आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी नियमित रूप से उसकी स्थिति देखने नहीं आया। उनका दावा है कि परिवार को पोषण आहार भी नहीं मिला और बेटे के उपचार की व्यवस्था उन्होंने अपने स्तर पर की।

जन्म के बाद कुछ समय निगरानी, फिर टूट गया संपर्क

परिजनों का कहना है कि सनम के जन्म के शुरुआती दौर में कुछ समय तक अधिकारियों और कर्मचारियों ने घर पहुंचकर उसकी स्थिति की जानकारी ली थी, लेकिन बाद में यह निगरानी बंद हो गई। बच्चे की सेहत लगातार खराब होती रही और परिवार उसे अलग-अलग शहरों के अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाता रहा।

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प्रशासन ने शुरू कराई जांच 

मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं। बांधवगढ़ एसडीएम अंबिकेश सिंह ने कहा कि प्रकरण संज्ञान में आया है और तत्काल जांच कराई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।