नागपुर में सड़क हादसा: जबलपुर के तीन कारोबारियों की मौत, बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा; शहर में छाया शोक

जेएनएन, जबलपुर। नागपुर से जबलपुर लौट रहे कार सवार तीन कारोबारियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बाइक को बचाने के चक्कर में कार उल्टी दिशा में मुड़ गई और सामने से आ रही ट्रैवलर से टकरा गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं।

घटना नागपुर के देवलापार में बुधवार को हुई। सूचना मिलते ही कारोबार जगत के लोग स्तब्ध रह गए। मृतकों के स्वजन नागपुर के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम के बाद गुरुवार को तीनों के शवों को शहर लाया जाएगा।

दो दिन पूर्व गए थे नागपुर गोरखपुर निवासी कपिल साहनी (51) सिविल लाइन डिलाइट स्थित होटल श्रीगोपाल के संचालक हैं। कपिल और तिलहरी निवासी अमित अग्रवाल (50) व जसूजा सिटी निवासी संदीप सोनी (51) व्यापारिक साझेदार थे। शहर में कई होटलों और रेस्टोरेंट की उन्होंने फ्रेंचाइजी भी ली थी। काम के सिलसिले में अक्सर तीनों को बाहर आना-जाना लगा रहता था। रविवार को भी काम के सिलसिले में वे नागपुर गए थे।

तीनों बुधवार दोपहर लगभग दो बजे कार एमपी 20 जेडए 0014 से नागपुर से जबलपुर के लिए रवाना हुए। अपराह्न लगभग साढ़े चार बजे वे देवलापार में नेशनल हाईवे में पहुंचे ही थे कि सामने से अचानक एक बाइक चालक आ गया। उसे बचाने के लिए कार का स्टेयरिंग मोड़ा, तभी कार अनियंत्रित हो गई। कार की रफ्तार अधिक होने से वह गलत दिशा में मुड़कर ट्रैवलर से टकरा गई।

अधिक रफ्तार बनी मौत की वजह कार जबलपुर से नागपुर की ओर जा रही ट्रैवलर एमपी 22 जेडी 5822 से टकरा गई। बस की रफ्तार अधिक होने के कारण कार उसमें फंसकर लगभग 100 मीटर घिसटी और सड़क किनारे खड़े ट्रक आरजे 11 जीसी 6663 से टकरा गई। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार तीनों कारोबारी उसमें फंस गए।

घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। ट्रैवलर सवार 12 लोग भी बुरी तरह घायल हो गए। आसपास से गुजर रहे लोगों ने ट्रैवलर में सवार घायलों को निकाला, तब तक देवलापार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल भेजा गया।

इधर, काफी मशक्कत के बाद तीनों कारोबारियों को कार से निकाला जा सका, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों के फोन और कार नंबर के आधार पर पुलिस को उनके नाम-पता की जानकारी लगी और फिर स्वजन को सूचना दी गई।

अस्पताल में किया मृत घोषित जिस जगह यह घटना हुई वहां क्रासिंग प्वाइंट बेहद संकरा है। ऐसे में वाहनों को खड़ा रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने से विपरीत दिशा या पीछे से आ रहे वाहनों से टक्कर का अंदेशा बना रहता है। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए।

लोगों ने देवलापार पुलिस और ओरिएंटल कंपनी के टोल प्लाजा (खुमारी) सूचना दी। इसके बाद टोल प्लाजा व पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। सभी घायलों को देवलापार के सरकारी अस्पताल में लाया गया। प्राथमिक जांच में ही डाक्टरों ने कार सवार तीनों को मृत घोषित कर दिया।