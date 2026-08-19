शहडोल में छात्रावास की बदहाली पर आदिवासी छात्राओं का फूटा आक्रोश, आठ किमी पैदल चलकर पहुंचीं कलेक्ट्रेट; प्रशासन में मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क, शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल संभागीय मुख्यालय से लगभग आठ किलोमीटर दूर कंचनपुर में स्थित आदिवासी कन्या छात्रावास धुरवार की छात्राएं बुधवार को अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। छात्राएं भोजन व छात्रावास की अव्यवस्था से परेशान थीं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने छात्राओं को तीन दिनों के भीतर जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब छात्राएं वहां से लौटीं।

पीछे-पीछे आया प्रशासनिक अमला छात्राएं जब पैदल निकलीं तो रास्ते में स्थानीय अधिकारियों ने रोका। बातचीत की और वाहन से कलेक्ट्रेट तक लेकर जाने की बात कही, लेकिन छात्राएं नहीं मानीं। जिसके चलते प्रशासनिक अमला भी उनके पीछे दौड़ता रहा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस परिसर की छात्राएं इसी तरह अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर से मिल चुकी हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। नतीजतन छात्राओं को एक फिर कलेक्टर तक अपनी समस्या बताने पैदल जाना पड़ा।