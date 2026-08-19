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शहडोल में छात्रावास की बदहाली पर आदिवासी छात्राओं का फूटा आक्रोश, आठ किमी पैदल चलकर पहुंचीं कलेक्ट्रेट; प्रशासन में मचा हड़कंप

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:48 PM (GMT+05:30)

शहडोल के धुरवार आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राएं भोजन और अव्यवस्था से परेशान होकर 8 किमी पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने तीन दिन में जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्राएं वापस लौटीं।

छात्राएं पैदल चलकर पहुंची कलेक्ट्रेट। (फोटो- जागरण)

छात्राएं पैदल चलकर पहुंची कलेक्ट्रेट। (फोटो- जागरण)

HighLights

  1. आदिवासी छात्राएं छात्रावास की अव्यवस्था से परेशान थीं।

  2. 8 किमी पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं शिकायत करने।

  3. कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

डिजिटल डेस्क, शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल संभागीय मुख्यालय से लगभग आठ किलोमीटर दूर कंचनपुर में स्थित आदिवासी कन्या छात्रावास धुरवार की छात्राएं बुधवार को अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। छात्राएं भोजन व छात्रावास की अव्यवस्था से परेशान थीं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने छात्राओं को तीन दिनों के भीतर जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब छात्राएं वहां से लौटीं।

पीछे-पीछे आया प्रशासनिक अमला

छात्राएं जब पैदल निकलीं तो रास्ते में स्थानीय अधिकारियों ने रोका। बातचीत की और वाहन से कलेक्ट्रेट तक लेकर जाने की बात कही, लेकिन छात्राएं नहीं मानीं। जिसके चलते प्रशासनिक अमला भी उनके पीछे दौड़ता रहा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस परिसर की छात्राएं इसी तरह अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर से मिल चुकी हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। नतीजतन छात्राओं को एक फिर कलेक्टर तक अपनी समस्या बताने पैदल जाना पड़ा।

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कलेक्टर ने सुनीं छात्राओं की शिकायतें

कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने छात्राओं को अपने कक्ष में बुलाकर उनकी सभी समस्याएं सुनीं। सौहार्द्रपूर्ण बातचीत के बाद कलेक्टर ने तत्काल एक जांच दल गठित कर मामले की जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने छात्राओं को समझाइश देकर वाहन से वापस विद्यालय भिजवाया।

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छात्रावास की व्यवस्थाओं की हो नियमित निगरानी

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छात्रावासों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। कलेक्टर ने बताया कि एसडीएम के माध्यम से जांच कराई जा रही है।