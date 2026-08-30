शहडोल में बाणसागर बांध के 6 गेट खुले, सुखाड़ नदी में 6 लोग टापू पर फंसे; जैतपुर-छत्तीसगढ़ मार्ग बंद
शहडोल में तेज बारिश और बाणसागर बांध के गेट खुलने से नदियां उफान पर हैं। सुखाड़ नदी में मछली पकड़ने ...और पढ़ें
HighLights
बाणसागर बांध के छह गेट खोले गए, नदियां उफान पर।
सुखाड़ नदी में फंसे छह लोगों में से चार बचाए गए।
जैतपुर-छत्तीसगढ़ मार्ग बंद, निचले इलाकों में अलर्ट जारी।
डिजिटल डेस्क, शहडोल। प्रदेश के शहडोल जिले में रविवार को तेज बारिश और बाणसागर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ने लगे। बाणसागर के छह गेट खोले जाने से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा, वहीं जैतपुर क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर आ गए। सुखाड़ नदी में मछली पकड़ने गए छह लोग अचानक बढ़े पानी के बीच एक टापू पर फंस गए। प्रशासन ने रेस्क्यू कर चार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि दो लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ का अभियान जारी है।
इधर, जैतपुर से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग भी पानी के तेज बहाव के कारण बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने नदी, नाले और रपटों के आसपास जाने से लोगों को सख्ती से बचने की सलाह दी है।
99 प्रतिशत भर चुका बाणसागर
बाणसागर बांध का जलस्तर करीब 99 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने के बाद रविवार को बांध के छह गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बाद बांध के निचले हिस्से में आने वाली सुखाड़ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया।
इसी दौरान देवलौंद थाना क्षेत्र में छह लोग नदी में मछली पकड़ रहे थे। अचानक पानी बढ़ने से वे नदी के बीच बने एक टापू पर फंस गए। कुछ ही देर में चारों ओर तेज बहाव हो गया और उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया।
चार लोगों को निकाला, दो के लिए SDRF का रेस्क्यू जारी
घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शहडोल से होमगार्ड की रेस्क्यू टीम को भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। एसडीआरएफ को सूचना देकर बचाव अभियान में मदद के लिए बुलाया गया।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अर्चना मिश्रा के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शेष दो लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की मदद से अभियान जारी है।
जैतपुर में नदी-नाले उफने, कई गांवों से संपर्क टूटा
रविवार तड़के से जैतपुर क्षेत्र में हो रही तेज बारिश के कारण कई नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया। इसके चलते कुछ गांवों का मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। रसमोहनी के पास कुंनुक नदी के पुल के ऊपर पानी बहने लगा। इसके बाद सुबह से ही इस मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया। यह रास्ता रसमोहनी से अमाहा-बरगामा होते हुए भाटिया और आगे छत्तीसगढ़ को जोड़ता है।
इसी तरह बोकरामार-भाटिया मार्ग पर छोटी नदी के रपटे के ऊपर भी तेज पानी बह रहा है। यहां भी आवागमन बंद कर दिया गया है।
पुल के दोनों ओर पुलिस तैनात
तेज बहाव के कारण किसी वाहन या व्यक्ति के बहने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पुल के दोनों ओर बल तैनात कर दिया है। जैतपुर थाना प्रभारी समीर खान ने लोगों से अपील की है कि पानी के तेज बहाव के बीच सड़क या पुल पार करने का प्रयास न करें। प्रशासन ने नदी, नाले और रपटों के पास अनावश्यक रूप से जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।
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निचले इलाकों में बढ़ सकता है जलस्तर
बाणसागर के छह गेट खुलने और लगातार बारिश के चलते जिले के निचले इलाकों में जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विशेष रूप से नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों को जलस्तर में अचानक बदलाव को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।