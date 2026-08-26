शहडोल में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान तिरंगे जैसे झंडे पर विवाद, अशोक चक्र की जगह लिखा था कलमा; प्रशासन ने किया जब्त

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के शहडोल शहर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान बुधवार को एक झंडे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक व्यक्ति को ऐसा झंडा लहराते हुए पकड़ा गया, जिसमें उर्दू में कुछ लिखा था, जिसे कलमा बताया जा रहा है। यह झंडा तिरंगे के आकार का था, जिसमें अशोक चक्र के स्थान पर कलमा अंकित था।

सोहागपुर की ओर जा रहा था जुलूस बताया जा रहा है कि जुलूस सोहागपुर की ओर जा रहा था, तभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की नजर इस झंडे पर पड़ी। अधिकारियों ने इसे तिरंगे का अपमान मानते हुए जब्त कर लिया है। यह झंडा इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जिससे विभिन्न तरह की चर्चाओं का दौर चल पड़ा है।