शहडोल में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान तिरंगे जैसे झंडे पर विवाद, अशोक चक्र की जगह लिखा था कलमा; प्रशासन ने किया जब्त
शहडोल में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में तिरंगे जैसे झंडे पर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें अशोक चक्र की जगह उर्दू में कलमा लिखा था। प्रशासन ने झंडे को जब्त कर जांच शुरू कर दी है कि यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है या नहीं।
HighLights
शहडोल में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान विवादित झंडा।
तिरंगे के आकार के झंडे पर अशोक चक्र की जगह कलमा।
प्रशासन ने जुलूस से झंडे को जब्त कर जांच शुरू की।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के शहडोल शहर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान बुधवार को एक झंडे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक व्यक्ति को ऐसा झंडा लहराते हुए पकड़ा गया, जिसमें उर्दू में कुछ लिखा था, जिसे कलमा बताया जा रहा है। यह झंडा तिरंगे के आकार का था, जिसमें अशोक चक्र के स्थान पर कलमा अंकित था।
सोहागपुर की ओर जा रहा था जुलूस
बताया जा रहा है कि जुलूस सोहागपुर की ओर जा रहा था, तभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की नजर इस झंडे पर पड़ी। अधिकारियों ने इसे तिरंगे का अपमान मानते हुए जब्त कर लिया है। यह झंडा इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जिससे विभिन्न तरह की चर्चाओं का दौर चल पड़ा है।
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झंडा जब्त कर जांच शुरू की
सोहागपुर एसडीएम अमृता गर्ग ने बताया कि झंडा और व्यक्ति को चिह्नित कर जब्त कर लिया गया है। लोक अभियोजन अधिकारी से झंडे की जांच कराई जा रही है। यदि यह तिरंगे के अपमान की श्रेणी में आता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला गंभीर है और इसकी बारीकी से जांच की जाएगी।