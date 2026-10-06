'उफ! मैंने यह कैसे कर दिया...', शहडोल में कुल्हाड़ी से बेटे की हत्या के बाद पिता ने भांजे से की आखिरी बात, फिर रेलवे ट्रैक पर मिला शव

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के शहडोल जिले के ग्राम कोठिया में पिता-पुत्र के रिश्ते को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मामूली विवाद में बेटे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के बाद फरार हुए आरोपित पिता ने पांचवें दिन ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की कई टीमें दो अक्टूबर से लगातार जंगलों में उसकी तलाश कर रही थीं। मंगलवार सुबह हत्या स्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिलने के बाद तलाश अभियान खत्म हुआ।

मृतक की पहचान 55 वर्षीय नंदकुमार सिंह गोंड के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, दो अक्टूबर को ग्राम कोठिया में नंदकुमार का अपने बेटे सिंघराज सिंह गोंड से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। कहासुनी के दौरान गुस्से में आए नंदकुमार ने बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण सिंघराज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

घटना के बाद नंदकुमार मौके से फरार होकर आसपास के घने जंगल में छिप गया था। 100 से ज्यादा ग्रामीणों के साथ रातभर सर्चिंग घटना की सूचना मिलते ही ब्यौहारी पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी थी। थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा के अनुसार, नंदकुमार को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई थीं। पुलिसकर्मी ग्रामीणों की मदद से लगातार जंगल के चप्पे-चप्पे को खंगाल रहे थे।

सोमवार रात भी पुलिस ने 100 से अधिक ग्रामीणों के साथ जंगल में व्यापक सर्चिंग अभियान चलाया। टीमों ने रात करीब दो बजे तक तलाश की, लेकिन घना जंगल और अंधेरा होने के कारण आरोपित का कोई सुराग नहीं मिल सका।

रेलवे ट्रैक पर मिला शव मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने हत्या स्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा। सूचना मिलते ही ब्यौहारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की।