शहडोल में लाड़ले तोते 'गोपी' के लापता होने से परिवार बेहाल, 10 हजार का इनाम घोषित; वापसी के लिए घरवालों ने रखा व्रत

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शहडोल में एक पालतू तोते के अचानक लापता होने से एक परिवार की खुशियां चिंता में बदल गई हैं। एक्स आर्मी मैन चंदन मिश्रा का करीब एक साल से परिवार का हिस्सा बना तोता ‘गोपी’ शनिवार दोपहर बच्चों के साथ खेलते-खेलते अचानक उड़ गया। इसके बाद से परिवार उसकी तलाश में जुटा है। गोपी को खोजने के लिए इंटरनेट मीडिया पर पोस्टर भी जारी किया गया है और उसे सुरक्षित वापस लाने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की गई है।

अमरकंटक से लाए थे चंदन मिश्रा सोहागपुर थाना क्षेत्र में बाणगंगा मेला मैदान के पास रहते हैं। परिवार के मुताबिक करीब एक साल पहले वे गोपी को अनूपपुर जिले के अमरकंटक से लेकर आए थे। उस समय तोता काफी छोटा था। परिवार ने उसे बचपन से अपने बीच रखा और धीरे-धीरे वह घर के हर सदस्य से घुल-मिल गया।

शनिवार दोपहर बच्चे गोपी के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान वह अचानक उड़ गया। परिवार को उम्मीद थी कि वह कुछ देर बाद लौट आएगा, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी गोपी वापस नहीं आया। इसके बाद परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू कर दी।

‘मिट्ठू’ की पहचान के लिए जारी किया पोस्टर परिवार गोपी को प्यार से ‘मिट्ठू’ भी बुलाता है। उसका रंग हरा है और गर्दन पर काली रिंग बनी हुई है। उसकी पीठ के पंख भी खास पहचान रखते हैं। परिवार का कहना है कि गोपी घर के सदस्यों की आवाज पहचानता है और कुछ शब्द बोल भी लेता है। यही वजह है कि उसके लापता होने के बाद परिवार के सभी सदस्य भावुक और परेशान हैं।

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