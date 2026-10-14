मध्यप्रदेश के सिवनी SNCU में 6 महीने में 80 नवजातों की मौत, जांच के लिए बनी चार सदस्यों की टीम

डिजिटल डेस्क, सिवनी। बीते पांच माह में जिला अस्पताल के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में 80 नवजात शिशुओं की मौत के बाद प्रभारी को हटा दिया गया है। सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय ने रविवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।

इसके बाद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डा. पंकज दुबे ने जांच दल गठित किया। जांच के बाद उन्होंने मंगलवार को एसएनसीयू का प्रभार डा. पारस पटेरिया के स्थान पर शिशु रोग विशेषज्ञ डा. विनोद दहायत को सौंपने का आदेश जारी कर दिया।

सीएमएचओ डा. पंकज दुबे व सिविल सर्जन डा. विनोद नावकर ने जांच की तो पता चला कि एक अप्रैल से 30 सितंबर तक एसएनसीयू में भर्ती किए गए 1088 शिशुओं में 80 की मृत्यु हुई है। इनमें से 60 शिशुओं का वजन सामान्य से कम था, जिनमें से 44 शिशु 400 से 1500 ग्राम के थे।