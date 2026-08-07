चूजों की रक्षा के लिए जहरीले सर्प से भिड़ गई मुर्गी, परिवार को बचाने तोते ने दी जान... सिवनी में बेजुबानों की कुर्बानी ने किया भावुक

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से बेजुबान पक्षियों की ममता और वफादारी की दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने हर किसी को भावुक कर दिया। एक ओर चूजों की रक्षा के लिए एक मुर्गी जहरीले सांप से आखिरी सांस तक लड़ती रही, वहीं दूसरी ओर एक पालतू तोते ने जहरीले कोबरा की आहट पर शोर मचाकर पूरे परिवार की जान बचा ली, लेकिन खुद उसकी चपेट में आकर जान गंवा बैठा।

चूजों को बचाने सांप के आगे ढाल बनी मुर्गी पहली घटना लखनादौन क्षेत्र के चुरका गांव की है। राम अहिरवार के घर में लगातार चूजे गायब हो रहे थे। मंगलवार को जब मुर्गी मृत मिली तो उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। फुटेज में दिखाई दिया कि रात के समय एक जहरीला सांप कमरे में घुस आया, जहां मुर्गी अपने चूजों के साथ मौजूद थी।

जैसे ही सांप ने चूजों पर हमला किया, मुर्गी बिना डरे उससे भिड़ गई। उसने लगातार अपनी चोंच और पंखों से सांप पर हमला कर चूजों को बचाने की कोशिश की। संघर्ष के दौरान सांप ने पांच चूजों को निगल लिया और कई बार मुर्गी पर भी हमला किया। गंभीर रूप से घायल मुर्गी ने आखिरकार दम तोड़ दिया।

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