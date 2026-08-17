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उमरिया में उफनते नाले के बीच प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी महिला, SDRF ने बचाई जान; अस्पताल में गूंजी किलकारी

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:06 PM (IST)

उमरिया में तेज बारिश के कारण उफनते नाले के बीच फंसी एक गर्भवती महिला को एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। समय पर उपचार मिलने से महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

प्रसूता को उफनता नाला पार कराकर सुरक्षित एंबुलेंस तक पहुंचाते एसडीआरएफ के जवान। (सौजन्य- रेस्क्यू टीम)

प्रसूता को उफनता नाला पार कराकर सुरक्षित एंबुलेंस तक पहुंचाते एसडीआरएफ के जवान। (सौजन्य- रेस्क्यू टीम)

HighLights

  1. एसडीआरएफ ने उमरिया में गर्भवती महिला को उफनते नाले से बचाया।

  2. प्रसूता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया।

  3. जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ, एसडीआरएफ टीम की हो रही सराहना।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। उमरिया में तेज बारिश और उफनते नाले के कारण जब प्रसूता की जिंदगी दांव पर लग गई तो एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर सामने आई। टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रसूता को सुरक्षित घर से बाहर निकाला और तेज बहाव वाले चपहा नाले को पार कराते हुए 108 एंबुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद प्रसूता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

रात दो बजे शुरू हुआ रेस्क्यू

जानकारी के अनुसार रात करीब दो बजे उमरिया शहर के वार्ड क्रमांक 13 जमुनिया निवासी अमित रजक की पत्नी संगीता रजक को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। स्वजन ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस प्रसूता को लेने पहुंची, लेकिन उस समय तेज बारिश के कारण चपहा नाला उफान पर था और पुल के ऊपर से पानी तेज बहाव के साथ गुजर रहा था। ऐसे में एंबुलेंस के लिए नाला पार करा पाना संभव नहीं था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया।

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तेज बहाव के बीच जवानों ने पार कराया नाला

एसडीआरएफ टीम के सदस्यों ने प्रसूता को उफनते नाले के तेज बहाव के बीच सावधानीपूर्वक पार कराया। इसके बाद उसे 108 एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। समय पर उपचार मिलने के बाद प्रसूता ने अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। इस पूरे बचाव अभियान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है। एसडीआरएफ के जवानों की तत्परता और साहस की लोग सराहना कर रहे हैं।