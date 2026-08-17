उमरिया में उफनते नाले के बीच प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी महिला, SDRF ने बचाई जान; अस्पताल में गूंजी किलकारी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। उमरिया में तेज बारिश और उफनते नाले के कारण जब प्रसूता की जिंदगी दांव पर लग गई तो एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर सामने आई। टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रसूता को सुरक्षित घर से बाहर निकाला और तेज बहाव वाले चपहा नाले को पार कराते हुए 108 एंबुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद प्रसूता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

रात दो बजे शुरू हुआ रेस्क्यू जानकारी के अनुसार रात करीब दो बजे उमरिया शहर के वार्ड क्रमांक 13 जमुनिया निवासी अमित रजक की पत्नी संगीता रजक को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। स्वजन ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस प्रसूता को लेने पहुंची, लेकिन उस समय तेज बारिश के कारण चपहा नाला उफान पर था और पुल के ऊपर से पानी तेज बहाव के साथ गुजर रहा था। ऐसे में एंबुलेंस के लिए नाला पार करा पाना संभव नहीं था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया।