सुप्रीम कोर्ट ने MP के न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द की, कहा- सिर्फ गलत फैसले पर जज के खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए मध्यप्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि केवल गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के आधार पर किसी जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की युगलपीठ ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस जज निर्भय सिंह सुलिया की अपील स्वीकार कर ली। सुलिया को वर्ष 2014 में भ्रष्टाचार के आरोपों और एक्साइज एक्ट से जुड़े जमानत मामलों में कथित दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

हाईकोर्ट को बरतनी होगी अतिरिक्त सावधानी यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा कराई गई विभागीय जांच के बाद की गई थी। आरोप था कि सुलिया ने मध्यप्रदेश एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत दर्ज मामलों में जमानत याचिकाओं पर अलग-अलग मापदंड अपनाए। कुछ मामलों में 50 बल्क लीटर से अधिक शराब जब्त होने के बावजूद जमानत दी गई, जबकि अन्य मामलों में इसी आधार पर जमानत खारिज कर दी गई।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट को जिला न्यायपालिका के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। केवल किसी आदेश के गलत होने या निर्णय में त्रुटि होने से विभागीय जांच का आधार नहीं बनता।

न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरे की चेतावनी शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाती हैं और ट्रायल कोर्ट के जजों को विवेकाधिकार के इस्तेमाल से हतोत्साहित करती हैं, खासकर जमानत मामलों में। प्रशासनिक कार्रवाई के डर से जज सही मामलों में भी जमानत देने से कतराने लगते हैं, जिसका नतीजा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जियों की बाढ़ के रूप में सामने आता है।

तनाव में काम करते हैं निचली अदालतों के जज कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला न्यायपालिका के अधिकारी अत्यधिक दबाव और तनावपूर्ण माहौल में काम करते हैं। किसी एक गलत आदेश या विवेक के कथित गलत इस्तेमाल को, बिना अन्य ठोस कारणों के, अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।