सतना-चित्रकूट में बाढ़ का तांडव: मंदाकिनी में बहा 300 मीटर लंबा पुल; 700 लोगों का रेस्क्यू, CM मोहन ने लिया हालात का जायजा

डिजिटल डेस्क, सतना/चित्रकूट। मध्य प्रदेश के सतना और चित्रकूट में करीब 14 घंटे हुई लगातार बारिश के बाद बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट समेत कई इलाके जलमग्न हो गए, जबकि सतना के कोटर, बिरसिंहपुर और कोठी क्षेत्र में सेमरावल नदी उफान पर आ गई। पानी गांवों और घरों में घुसने के बाद प्रशासन को बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा।

अब तक जिलेभर में करीब 700 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चित्रकूट में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राहत कार्यों के बारे में अधिकारियों से बात कर जरूरी निर्देश दिए और बाढ़ प्रभावितों की समस्याएं भी जानीं।

हालांकि बाढ़ का पानी कई इलाकों में उतरने लगा है, लेकिन पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त होने के साथ सड़क, पुल और बिजली व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। अब प्रशासन के सामने प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क बहाल करने और लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने की चुनौती है।

मंदाकिनी की धार में बहा 300 मीटर लंबा पुल चित्रकूट में बाढ़ का सबसे भयावह मंजर रामघाट क्षेत्र में देखने को मिला। मंदाकिनी नदी पर बना करीब 42 वर्ष पुराना और 300 मीटर लंबा पुल तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। जलस्तर घटने के बाद पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से और मलबे ने बाढ़ की भयावहता को सामने ला दिया।

रामघाट, राघव प्रयाग घाट, कामता, नयागांव, आरोग्यधाम, पुरानी लंका चौराहा, बाजार, खटकाना, क्योतरा, रामायणी कुटी और जानकीकुंड सहित कई इलाकों में पानी भर गया। कई दो मंजिला मकानों तक पानी पहुंच गया, जिसके चलते लोगों को छतों पर शरण लेनी पड़ी।

मंदाकिनी किनारे की करीब 400 दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आईं। घरों और दुकानों में कीचड़ भरने से राशन, कपड़े, बिस्तर, फर्नीचर और अन्य सामान खराब हो गया। सती अनसूया, गुप्तगोदावरी और स्फटिक शिला जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी प्रभावित हुए।

सेना के हेलीकॉप्टर और SDRF ने संभाला मोर्चा बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ समेत अन्य राहत दलों ने मोटरबोट से रेस्क्यू अभियान चलाया। हालात बिगड़ने पर सेना के दो हेलीकॉप्टर भी बचाव कार्य में लगाए गए। देर रात तक करीब 650 लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाए जाने की जानकारी सामने आई, जबकि प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 700 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

रेहुटा, किचवारिया, इटौर, मैनपुरा, अकौना, रजरवार, खम्हरिया, टिकरी, रगौली और सोहास सहित कई गांवों में पानी घुस गया। कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए। लोग रातभर घरों की छतों पर बैठे रहे, जबकि कई परिवारों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली।

सांसद गणेश सिंह के खम्हरिया स्थित आवास में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया। सांसद ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को राहत और रेस्क्यू अभियान तेज करने के निर्देश दिए। रात दो बजे एनडीआरएफ ने रामजी मिश्रा को बचाया रैगांव विधानसभा क्षेत्र के बम्हरौला बड़ी पतारी टोला में 42 वर्षीय रामजी मिश्रा बाढ़ के बीच घर में फंस गए थे। देर रात करीब दो बजे एनडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों की मदद से उनका रेस्क्यू किया। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी की मौजूदगी में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया।

बिजली और सड़क व्यवस्था को बड़ा नुकसान बाढ़ के पानी में कई ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे डूब गए। इससे खम्हरिया और अबेर फीडर से जुड़े करीब दर्जनभर गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। सतना-सेमरिया मार्ग पर ऊधव धाम के पास पुल की रेलिंग टूट गई, जबकि बिरसिंहपुर-खडौरा-खडौरी-नगवर मार्ग का प्रमुख पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ। चित्रकूट-सतना मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। यात्रियों को वैकल्पिक रूप से नागौद-कालिंजर मार्ग का उपयोग करने की अपील की गई है।

उचेहरा के पिपरी कलां में नौपुला जलमग्न होने से दो गांवों का संपर्क बाधित है। ग्रामीणों के रेलवे पटरी पार कर आवागमन करने से हादसे का खतरा भी बना हुआ है। बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को चित्रकूट पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर से आरोग्यधाम पहुंचने के बाद उन्होंने मुखारबिंद के पास बनाए गए आश्रय स्थल में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की।

इसके बाद मुख्यमंत्री रामधाम मोहल्ले के प्रभावित इलाकों में कीचड़ के बीच पैदल पहुंचे और लोगों के घरों में जाकर नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने रामफल गर्ग और किस्मत कुमार गर्ग के घर पहुंचकर परिवार से बातचीत की। इसके बाद सतना-चित्रकूट मार्ग पर माधव धर्मशाला के पास अग्रहरि किराना स्टोर पहुंचकर दुकानदार कामता प्रसाद गुप्ता से भी नुकसान की जानकारी ली।

CM बोले- जनहानि नहीं, लेकिन नुकसान काफी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन की मुस्तैदी के कारण बाढ़ में अब तक कोई जनहानि नहीं हुई है, हालांकि संपत्ति और अन्य नुकसान काफी हुआ है। उन्होंने कहा कि संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जा सकती है, लेकिन जनहानि की भरपाई संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पेयजल, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एसीएस, कलेक्टर और एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे तीन दिन तक चित्रकूट में रहकर स्थिति की लगातार निगरानी करें।

उन्होंने पानी पूरी तरह उतरने तक राहत एवं बचाव अभियान जारी रखने और बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन कर नियमानुसार प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अतिक्रमण वाले निर्माणों की भी होगी जांच मुख्यमंत्री ने बाढ़ के कारणों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा के साथ अन्य संभावित कारणों की भी जांच जरूरी है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण कर किए गए निर्माणों को चिह्नित कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट की प्राकृतिक और धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आश्रय स्थल में बांटी राहत सामग्री चित्रकूट विकास प्राधिकरण के आश्रय स्थल में प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को साड़ी, टी-शर्ट, कंबल समेत अन्य राहत सामग्री दी गई। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं और भरोसा दिलाया कि सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है।