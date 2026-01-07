सतना में बड़ा हादसा : मैहर जा रहे श्रद्धालुओं की वैन पेड़ से टकराई, आग लगने से ड्राइवर गंभीर झुलसा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सतना जिले में मैहर माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की वैन हादसे का शिकार हो गई। स्टेयरिंग फेल होने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया, जिसके तुरंत बाद वैन में भीषण आग लग गई। हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि ग्रामीणों की तत्परता से तीन श्रद्धालुओं की जान बचा ली गई।

यह दुर्घटना उचेहरा थाना क्षेत्र के पोंडी गांव के पास हुई। पन्ना जिले के देवेंद्रनगर से त्रिकूटवासिनी मां शारदा के दर्शन के लिए निकले चार श्रद्धालु ओमनी वैन में सवार थे। अचानक वाहन का स्टेयरिंग जाम हो गया, जिससे ड्राइवर का नियंत्रण छूट गया और वैन पेड़ से टकरा गई।

टक्कर के बाद लगी भीषण आग हादसे के तुरंत बाद वैन में आग भड़क उठी और देखते ही देखते वाहन धू-धू कर जलने लगा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए आग की लपटों के बीच फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। हालांकि चालक का पैर वाहन में फंस गया, जिससे उसे बाहर निकालने में देरी हुई और वह आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया।